Lukaku-Juventus | giorni caldi | le cifre per cui può tornare in Serie A ? TS

(Di mercoledì 2 agosto 2023)alla, sono: Allegri spinge per averlo e il Chelsea vuole cederlo: leper l’affare che può riportarlo inA.? Romelusembrerebbe essere destinato al ritorno inA. Ovviamente non all’Inter che, dopo quanto accaduto, gli ha chiuso le porte in faccia. Ma proprio con la. Secondo Tuttosport, infatti, sonoper l’affare legato al belga. Massimiliano Allegri spinge per averlo, in quanto attaccante capace di far salire la squadra e di essere freddo in area di rigore. Il Chelsea, dal canto suo, vuole Dusan Vlahovic. Quindi si lavora a un’operazione che possa coinvolgere entrambi, con Giuntoli ...

Sualla Juve, il giornalista ha ribadito che i bianconeri vorrebbero chiudere uno scambio. ' Allahanno messo sul mercato Vlahovic per 80 milioni e il Chelsea fa lo stesso per il ...Massimiliano Allegri, alla vigilia della gara contro il Real Madrid che concluderà l'avventura americana della, ha detto la sua sul possibile scambio tra Romelue Dusan Vlahovic ...TABELLONE: AFFARI FATTI I giocatori al centro delle trattative di oggi, 1 agosto 2023:. De ... dopo una stagione tormentata e travagliata e non solo per la, potrebbero orientare ...

Vlahovic per Lukaku più 30-40 milioni: perché l’operazione della Juve è un brutto segno, seppur… Il Fatto Quotidiano

In effetti ci è voluta una sana dose di follia nel pensare di mettere Lukaku al centro dell’attacco della Juventus non perché il belga non possa essere funzionale al gioco dei bianconeri quanto per il ...In questi giorni caldi dell’affare Vlahovic-Lukaku il dirigente sta provando a segnare la doppietta: ovvero da una parte dare ad Allegri ciò che vuole, un centravanti capace di attaccare lo spazio e ...