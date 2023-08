Luis Alberto-Lazio | tutti i capricci della lunga saga | tra ritardi | aerei | ferie e musi lunghi in panchina

Queste liti da condominio sono una sconfitta: la Lazio ha bisogno di maturità e rispetto. Sta diventando l'estate degli equivoci di mercato, degli acquisti invisibili e delle commedie. Si rischia di ...L'entourage diha voluto fare chiarezza sulla situazione del centrocampista della Lazio dopo la sua esclusione dal gruppo La YouFirst, agenzia che cura gli interessi di, ha rilasciato ...non è partito per Birmingham con la Lazio che domani sera gioca un amichevole contro l'Aston Villa. Il centrocampista, assente oggi a Fiumicino, non ci sarà. Lo spagnolo è in polemica con ...

Lazio, nuovo caso Luis Alberto: niente viaggio a Birmingham. L'entourage: "Basta speculazioni" - Sportmediaset Sport Mediaset

. Così l’agenzia del calciatore La YouFirst, agenzia che cura gli interessi di Luis Alberto, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport sul caso scoppiato intorno al centrocampista spagnolo, non p ...Ai microfoni di TMW, si è espresso Stefano Impallomeni sulla situazione in casa Lazio e sul caso Luis Alberto. Le sue parole: PAROLE– «Come farsi del male da soli. È davvero incredibile. Per me non è ...