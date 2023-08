L’ufficio parlamentare di bilancio ritocca la stima sul Pil 2023 ma avverte | “Rischi dalle modifiche al Pnrr”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Sulle condizioni e le prospettive economiche dell’Italia “vi sono rilevanti fattori d’incertezza anche all’interno del nostro Paese, in primo luogo sull’evoluzione delper il quale il governo ha recentemente proposto alcune“. Lo scrivedinella Nota sulla congiuntura di agosto, in cui sottolinea anche iprincipali derivantivariabili internazionali (dal costo delle materie prime al ciclo economico europeo). Tuttavia l’Upblievemente al rialzo (+ 0,1%) le previsioni sulla crescita del Pil nel. Nonostante la battuta d’arresto del secondo trimestre (-0,3%), secondo le nuove stime il Pil crescerà quest’anno dell’1% e dell’1,1% nel 2024. Il dato è in rialzo “poiché la ...