L’orsa malese che sembrava un umano in costume

(Di mercoledì 2 agosto 2023) I video di uno zoo cinese in cui sta sulle zampe posteriori e sembra salutare i visitatori hanno suscitato congetture virali ma infondate

'animale nel frattempo è stata scambiato per molte cose: un orso ... la versione cinese di TikTok, la snellaè ripresa ...Wong Siew Te, un biologo specializzato nello studio dell'orso, fondatore del Bornean Sun Bear Conservation Center in Malaysia, ha detto al Washington Post chedello zoo di Hangzhou 'è ...Wong Siew Te, un biologo specializzato nello studio dell'orso, fondatore del Bornean Sun Bear Conservation Center in Malaysia, ha detto al Washington Post chedello zoo di Hangzhou "è ...