L' omicidio di Mahmoud | i due arrestati avevano comprato una mannaia e un coltello

(Di mercoledì 2 agosto 2023) I dueaccusati dell'del diciannovenne egizianoAbdalla, avvenuto domenica 23 luglio in un appartamento a Genova,unae unin un negozio di cinesi due ore prima del delitto . Per questo motivo ora rischiano l'accusa dipremeditato. I due, Abdelwahab Kamel detto "Tito" e Abdelghani Aly detto "Bob", davanti al gip si sono avvalsi della...

Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al giudice per le indagini preliminari i due indagati per l'diAbdalla, il 19enne egiziano ucciso a Genova il cui corpo è stato poi mutilato. Abdelwahab Ahmed Gamal Kamel 26 anni, detto Tito, ha confessato l'insieme al socio 27enne ...L'diAbdalla . 19enne mutilato a Genova: aveva denunciato i suoi assassini. Un mese prima di essere ucciso e fatto a pezzi dai suoi datori di lavoro,Abdalla era andato dalla ...Trapelano nuove indiscrezioni sull'del 19enneAbdalla , che aveva denunciato alla guardia di finanza il suo datore di lavoro. Per questo è stato ucciso e gettato a pezzi a Santa Margherita Ligure. A incastrare i killer ...

Omicidio Genova, Mahmoud Abdalla aveva denunciato datori di lavoro Sky Tg24

I due indagati per l’omicidio di Mahmoud Abdalla a Genova, che oggi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio di convalida del fermo, avrebbero comprato una mannaia e un ...Genova. Un coltello da cucina e una mannaia. Potrebbero essere queste le armi utilizzare per uccidere Mohamed Mahmoud Sayed Abdalla, il diciottenne egiziano il cui cadavere privo di testa e mani è ...