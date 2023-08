Loki | record di visualizzazioni per il trailer della stagione 2

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Fan letteralmente in visibilio per il2 di, in arrivo a ottobre, che ha macinatonegli ultimi giorni. Nei giorni scorsi è stato pubblicato il2 di, serie che vedrà il ritorno di Tom Hiddleston nei panni del Dio dell'Inganno, questa volta alle prese con il caos del multiverso scatenato dagli avvenimentiprima. Il video ha segnato un incredibile, ottenendo 80 milioni di. Si tratta deldi debutto più visto per qualsiasi serie uscita su Disney+. Tra le new entry2 il ...