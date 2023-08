Loki 2 | il ritorno del Dio degli Inganni con tante sorprese speciali | il nostro commento al trailer

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Prima occhiata ufficiale alla seconda e attesissima stagione della serie Marvel Studios con protagonista Tom Hiddleston, ancora più grande, più assurda e apparentemente avvincente della precedente in unricco di curiosità da scoprire e analizzare. La deludente Secret Invasion (qui la nostra recensione del finale di stagione) si è conclusa da appena una settimana, ma in casa Marvel Studios non si perde tempo. Non quando si ha tra le mani il progetto più promettente e intrigante dell'attuale corso della Fase 5, Guardiani della Galassia Vol. 3 a parte. In un'annata foriera di due grandi insuccessi, la seconda stagione dipotrebbe essere la proverbiale "non c'è due senza tre" o lasciare magari il posto ad Echo o The Marvels, gli ultimi due titoli MCU in arrivo nel 2023. Se le perplessità erano molte a causa …