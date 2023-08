Lodi | gli cade il ciuccio in giardino mentre gioca | bambino di due anni avvelenato dal topicida

(Di mercoledì 2 agosto 2023) commenta Stavando neldi casa , in provincia di, quando ha lasciatore ila terra. Così undi due, raccogliendolo, ha messo in bocca un potente...

commenta Stava giocando nel giardino di casa , in provincia di, quando ha lasciato cadere il ciuccio a terra. Così un bambino di due anni, raccogliendolo, ha ...subito provveduto ad eseguire...... certo, anche se per le quinte superiori i ragazzi coinvolti sono propriostessi, e l'utilizzo ... a stretto giro, lealla maturità. Manca davvero solo questo. TUTTE LE NEWS DI CRONACA... a due passi da piazzale. Secondo i primi accertamenti, pare che l'Audi provenisse da viale ...amici dei genitori e del giovane sono anche arrivati sul luogo dell'incidente proprio mentre...

Lodi, gli cade il ciuccio in giardino mentre gioca: bambino di due ... TGCOM

Poco prima una ditta aveva eseguito le operazioni di derattizzazione. Il piccolo è entrato a contatto con la sostanza tossica ed è ora all'ospedale di Bergamo, in stretta osservazione ...Anche nel mese di agosto, i servizi postali non vanno in vacanza. È quanto comunica Poste Italiane in una nota, in cui chiarisce gli orari di attività delle varie sedi lodigiane. La sede di via ...