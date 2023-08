Lo spettacolo della luna piena d’agosto sul castello di Santa Severa

(Di mercoledì 2 agosto 2023)Marinella – Una bellissima visioneprimadi agosto sopra ildisul litorale romano tra Roma e Civitavecchia. Immortalata da Marco D’angelo del Gruppo Astrofili Palidoro con camera Canon EOS-5D Mark III, singolo scatto da 1.3 secondi ad ISO-1250 f/6.3 200mm. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te– Clicca qui per leggere tutte le notizie diMarinellailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie diMarinella, clicca su questo link

Il video che abbiamo realizzato per "Silence" segue il testocanzone in un vortice di immagini che rievocano l'immaginario di una generazione spaesata, tra la nostalgia del passato e vecchie ...Nella notte tra l'1 e il 2 agosto è andato in scena loSuperluna dello Storione. Viene detta Superluna perché è una Luna piena che si trova allo stesso tempo nel puntosua orbita più vicina alla Terra, combinazione per cui appare ...... per salvaree show, Toto Wolff reagisce da professionista, ben conoscendo la sensazione di chi è stato dall'altra parte, degli anni del netto dominioMercedes sul resto...

Che Spettacolo! - Spettacoli a cura del Teatro delle Lune Comune di Cesena

Torna questa sera, per la seconda edizione, il divertente evento "Non ho l'età", che mette al centro con entusiasmo e leggerezza gli "over" battipagliesi.A Venezia lo spettacolo annunciato è stato garantito dalla “Superluna ... era visibile a occhio nudo pur restando a 357.530 chilometri dal nostro Pianeta. Si tratta della seconda delle Superlune che ...