Il 20enne tedesco Philipp Hummel si è tuffato dalla cima della torre di osservazione a Bitterfeld - Wolfe, nella Sassonia - Anhalt. Un salto nel lago artificiale sottostante da 26 metri d'altezza. La ...GIOVEDÌ 3 AGOSTO Ore 18:00 - Monte di Pietà Conferenza: 'Mappatura delle rievocazioni storiche ed etnografia: il caso dellosbarco di Don Giovanni d'Austria a Messina'. Dott.ssa Bianka ...... con una vistasulla chiesa di Santa Maria dell'Isola e le acque turchesi. Vicino ad ... sono altre località particolarmente ambite in Calabria per fare undove l'acqua è più blu, per ...

Lo spettacolare tuffo dalla torre panoramica in Germania Tiscali Notizie

Il 20enne tedesco Philipp Hummel si è tuffato dalla cima della torre di osservazione a Bitterfeld-Wolfe, nella Sassonia-Anhalt. Un salto nel ...Sabato 5 agosto 2023 la rievocazione storica dello Spettacolare Sbarco di Don Giovanni d'Austria a Messina. Il programma dell'evento.