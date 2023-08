Lo scambia per cioccolato | bimba mangia hashish nel Casertano

(Di mercoledì 2 agosto 2023) AGI - Una bambina di 10 anni ha accusato un malore dopo aver ingeritoche avevato per. È successo a Mondragone, nel. Laha trovato sul tavolo della cucina di casa un barattolino in plastica, normalmente destinato a contenere, e ne ha subitoto il contenuto. La mattina seguente ha accusato vomito e forti dolori addominali, apparentemente inspiegabili. Il padre, che la sera precedente aveva lasciato l'incustodito si è accorto del suo ammanco e, viste le condizioni della piccola, ha chiamato subito un'ambulanza che è arrivata sul posto insieme ai carabinieri del locale Reparto territoriale. La bambina, affidata alle cure dei sanitari è fuori pericolo. Il padre è stato denunciato: dovrà ...

AGI - Una bambina di 10 anni ha accusato un malore dopo aver ingerito hashish che aveva scambiato per cioccolato. È successo a Mondragone, nel Casertano. La bimba ha trovato sul tavolo della cucina di casa un barattolino in plastica , normalmente destinato a contenere cioccolato, e ne ha subito consumato il contenuto. Il papà della bimba, cui apparteneva la droga, è stato denunciato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e lesioni personali colpose. I militari del Reparto ...

AGI - Una bambina di 10 anni ha accusato un malore dopo aver ingerito hashish che aveva scambiato per cioccolato. È successo a Mondragone, nel Casertano. La bimba ha trovato sul tavolo della cucina di ...