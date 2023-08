LK99 | un nuovo superconduttore potrebbe rivoluzionare energia e trasporti

Leggi su formiche

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Si chiamail materialesviluppato da un team di ricerca di fisici sudcoreani e cherappresentare un enorme passo scientifico nonché tecnologico per l’umanità. I materiali superconduttori, a differenza dei semiconduttori utilizzati nei circuiti integrati ed elettronici, sono materiali attraverso cui l’elettricità può muoversi senza incontrare resistenza, azzerando i livelli di dispersione energetica e alterando, al contempo, i campi magnetici circostanti. Allo stato naturale, i superconduttori esistono ma a condizioni ambientali estreme -200°C e a livelli di pressione enormi. Scienziati e ricercatori in tutto il mondo hanno cercato, per oltre un secolo, di trovare questa tipologia di materiali, ma a condizioni “normali” ovvero a temperatura e pressione ambientale. L’applicazione di questo teorico materiale ...