Lizzo è stata accusata di molestie da tre ex ballerine del suo corpo di ballo

(Di mercoledì 2 agosto 2023) La cantante statunitense, al secolo Melissa Viviane Jefferson, èdenunciata da Arianna Davis, Crystal Williams e Noelle Rodriguez, ex danzatrici che facevano parte del suodi, con l’accusa die discriminazioni razziali avvenute tra il 2021 e il 2023. Le ex colleghe, infatti, stando a quanto riportato dal quotidiano Il Post, si sono rivolte al Tribunale di Los Angeles segnalando comportamenti “sessualmente denigratori” da parte della popstar, accennando anche alle pressioni esercitate sulleaffinché partecipassero a spettacoli erotici e la creazione di un ambiente di lavoro ostile. Arianna Davis, nel corso della sua testimonianza, ha raccontato di esserecostretta a toccare il petto di una performer che si stava esibendo ...

