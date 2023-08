Lizzo | denuncia da 3 ex ballerine | la cantante accusata di molestie | body shaming e discriminazioni

(Di mercoledì 2 agosto 2023) La cantate americana, pseudonimo di Melissa Viviane Jefferson, è sempre stata in prima linea a favore di valori come la "positivity" e l'inclusività: ironia della sorte, tutto questo le si sta rivoltando improvvisamente contro. L'artista è stata infattita da tre exdel

Si è imposta sulle scene musicali come simbolo della body positivity , eppure oraviene accusata da tre ex ballerine del suo corpo di ballo di aver creato un ambiente tossico ...laal ......popstarda parte di tre ballerine del suo corpo di ballo. Comportamenti "sessualmente denigratori" e "pressing a partecipare a inquietanti spettacoli di sesso" quanto si legge nella...Le accuse delle ballerine controSecondo gli atti dellariportati da ApNew , dopo un concerto ad Amsterdam ,e la sua troupe avrebbero assistito a uno spettacolo sexy in un club ...

La cantante Lizzo denunciata dalle sue ex ballerine: «Contro di noi ... Open

Lizzo è stata travolta da uno scandalo: tre ballerine hanno accusato la cantante di molestie. Ecco cosa sarebbe ...La rapper Lizzo è stata citata in giudizio da tre ex ballerine del suo corpo di ballo, che la accusano di molestie sessuali e di aver creato un ambiente di ...