Lizzo accusata di molestie a sfondo sessuale e fat-shaming

(Di mercoledì 2 agosto 2023), discriminazioni e un ambiente di lavoro ostile: sono queste le principali accuse mosse alla pop star, 35 anni, che è stata citata in giudizio da alcune sue ex ballerine. La denuncia aLa causa riguarda denunce, mosse in particolare da tre ragazze, di, religioso e razziale, discriminazione, aggressione, sequestro di persona e fat-. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@beeating) Arianna Davis, Crystal Williams e Noelle Rodriguez, già componenti del suo corpo di ballo, sono le tre persone che hanno mosso l’azione legale. La cantante non ha ancora risposto pubblicamente alle accuse mosse nel caso che la ...

(Di mercoledì 2 agosto 2023), discriminazioni e un ambiente di lavoro ostile: sono queste le principali accuse mosse alla pop star, 35 anni, che è stata citata in giudizio da alcune sue ex ballerine. La denuncia riguarda denunce, mosse in particolare da tre ragazze, di discriminazione religioso e razziale, discriminazione, aggressione, sequestro di persona e fat-shaming. Arianna Davis, Crystal Williams e Noelle Rodriguez, già componenti del suo corpo di ballo, sono le tre persone che hanno mosso l'azione legale. Le ragazze avevano cominciato a lavorare per Lizzo nel 2021, poi Davis e Williams erano state licenziate. La denuncia coinvolge anche Shirlene Quigley, capitana del corpo di ballo, accusata di commenti e di aver provato a convertire le tre alla sua religione. Lizzo è stata accusata di molestie sessuali da tre ex ballerine, che hanno denunciato la cantante insieme alla coreografa Shirlene Quigley. Le ex ballerine che oggi accusano Lizzo di molestie hanno puntato il dito contro l'artista sostenendo che avrebbe fatto commenti sgradevoli sull'aumento di peso di una ballerina.