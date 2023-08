LIVE Universiadi 2023 | 2 agosto in DIRETTA | un oro e tante medaglie nel nuoto! Argento dalla scherma | ora Italia-Brasile nel volley

(Di mercoledì 2 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.44 PALLAVOLO –17-11: rimane in vantaggio di sei lunghezze la nazionalena. 14.43 PALLAVOLO –15-9: altri due punti messi a segno consecutivamente dagli azzurri. 14.40 PALLAVOLO –13-9, allungano ancor di più i portacolori del nostro paese. 14.38 PALLAVOLO –11-8, provano a riscappare nel punteggio gli azzurri. 14.36 PALLAVOLO –6-6, si rifanno sotto i verdeoro nel secondo parziale. 14.33 NUOTO – BRONZONELLA 4×100 MISTA MISTA! Simone Stefani, Alessandro Pinzuti, Giulia D’Innocenzo e Viola Scotto Di Carlo chiudono alle ...

Da pochissimi giorni sono iniziate le, manifestazione in cui le nostre rispettive nazionali (femminile e maschile) sono le ...//www.fisu.tv/- Dalla MSC la diretta della presentazione ufficiale della nuova maglia del Napoli 2023/24. Di ...di un'attività di formazione è una scelta che abbiamo fatto qualche anno fa con le. Fu ......A inizio giugno il gruppo aveva pubblicato un video raccontando i lavori per la prima parte dell'allestimento del. approfondimento Pinguini Tattici Nucleari negli Usa per chiudere le...

LIVE Universiadi 2023, 1° agosto in DIRETTA: l'Italia vuole svoltare con atletica e nuoto! OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima giornata che assegna titoli della 31ma edizione delle Universiadi estive in corso di ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:20 ATLETICA – La sudafricana Joseph desta un’ottima impressione nella terza batteria dei 400 ad ostacoli femminili che vince con dispersione con un tempo di 56 ...