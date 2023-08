LIVE Universiadi 2023 | 2 agosto in DIRETTA | Maria Kowalczyk in semifinale nella spada donne | due sciabolatori ai quarti Ora iniziano atletica e nuoto

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:04 SCHERMA – Saranno quindi Giacomo Mignuzzi e Alberto Arpino i duea difendere i colori italiani neidi finale di sciabola maschile. Eliminazioni dolorose per Cavaliere e Dreossi, entrambi in un finale abbastanza tirato. 12:02 SCHERMA – Dreossi-Bonah 12-15. Niente da fare per il quarto azzurro, saranno due gli italiani neidi finale del torneo di sciabola maschile. 12:00 SCHERMA – Dreossi-Bonah 12-14, appeso ad un filo Leonardo che deve piazzare tre botte consecutive per passare il turno. 11:59– Pioggia leggera sullo stadio di Chengdu, in una giornata che si annuncia assai interessante. 11:57 SCHERMA – Cavaliere-Yoshida 11-15. Si deve purtroppo arrendere Dario in un assalto che lo ha visto sempre a ...