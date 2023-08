LIVE Universiadi 2023 | 2 agosto in DIRETTA | DOPPIETTA STEFANI-LAMBERTI NEI 100 DORSO! Argento Gargani! Maria Kowalczyk in semifinale nella spada donne | sciabolatori fuoro

(Di mercoledì 2 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:52 SCHERMA – Quando siamo a metà dei secondi tre minuti di assalto continua a regnare l’equilibrioprimadellafemminile. Nixon-Hsieh 5-5! 12:51 ATLETICA – E’ iniziata la finale del getto del peso maschile, con Mannucci protagonista. Questa la start list: 1 1202 FOREJT Michal CZE 13 JUL 2000 61.28 61.28 2 1443 CHANG Kai Noel JAM 29 JAN 2000 64.49 61.33 3 1719 PRINSLOO Francois Otieno RSA 11 NOV 2001 66.85 62.53 4 1132 SUN Shichen CHN 23 JUL 1997 59.79 59.45 5 1950 CHISHIMBA Mubanga ZAM 29 MAY 2001 59.00 59.00 6 1197 KONIARAKIS Giorgos CYP 7 FEB 1999 59.35 59.35 7 1370 NIRBHAY SINGH IND 20 NOV 1996 55.21 55.21 8 1005 KHENNOUSSI Oussama ALG 28 DEC 1999 60.54 60.18 9 1330 STRIGENCZ Zalan HUN 25 DEC 2002 55.19 55.1510 1431 MANNUCCI Alessio ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima giornata che assegna titoli della 31ma edizione delle Universiadi estive in corso di ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:20 ATLETICA – La sudafricana Joseph desta un'ottima impressione nella terza batteria dei 400 ad ostacoli femminili che vince con dispersione con un tempo di 56 ...