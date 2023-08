LIVE Universiadi 2023 | 2 agosto in DIRETTA | DOPPIETTA STEFANI-LAMBERTI NEI 100 DORSO! Argento Gargani! Maria Kowalczyk in finale nella spada donne | sciabolatori fuori

(Di mercoledì 2 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.28 NUOTO – E’ il momento delle semifinali dei 100 rana femminili:prima è presente un’azzurra, Alessia Ferraguti. 13.26 ATLETICA – Nel frattempo Laura Pellicoro si è guadagnata l’accesso per lanegli 800 metri femminili, piazzandosi al secondo postoprima semicon il tempo di 2:06.32. 13.23 ATLETICA – Ottimo secondo lancio per Alessio Mannucci! L’azzurro ora si trova in terza posizione nel disco con la misura valida di 61.03 metri. 13.20 SCHERMA – Terayama-13-15! L’AZZURRA E’ IN! Dopo un inizio complicato, l’azzurra riesce a rimontare e si guadagna la possibilità di giocarsi la medaglia d’oro contro l’atleta di Hong Kong Hsieh. 13.19 SCHERMA – ...

Da pochissimi giorni sono iniziate le, manifestazione in cui le nostre rispettive nazionali (femminile e maschile) sono le ...//www.fisu.tv/- Dalla MSC la diretta della presentazione ufficiale della nuova maglia del Napoli 2023/24. Di ...di un'attività di formazione è una scelta che abbiamo fatto qualche anno fa con le. Fu ......A inizio giugno il gruppo aveva pubblicato un video raccontando i lavori per la prima parte dell'allestimento del. approfondimento Pinguini Tattici Nucleari negli Usa per chiudere le...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima giornata che assegna titoli della 31ma edizione delle Universiadi estive in corso di ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:20 ATLETICA – La sudafricana Joseph desta un’ottima impressione nella terza batteria dei 400 ad ostacoli femminili che vince con dispersione con un tempo di 56 ...