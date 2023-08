LIVE Universiadi 2023 | 2 agosto in DIRETTA | avanti tutti gli azzurri del nuoto!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.25: TIRO A SEGNO – L’oro della Carabina ad aria compressa 10m a coppie miste è andato alla Cina di Zhang e Song che ha sconfitto nella finale l’India. Bronzo per gli Stati Uniti che supera l’Iran 8.23: TIRO A SEGNO – Nella qualificazione della Carabina ad aria compressa 10m a coppie miste Suppini e Mainetti sono stati subito eliminati chiudendo al 14mo posto con 619.7 8.21. Italia in finale con il sesto tempo nella staffetta 4×100 mista mista. Glessi, Fusco, Crispiino, Cesarano sono stati terzi nella prima batteria con 3’53?06, rivoluzione in vista in finale 8.15: NUOTO – Duein finale nei 1500 stile libero. Ivan Giovannoni entra con il secondo miglior tempo di 15’28?45, non lontano dal giapponese Imoto, Davide Marchello è quinto con 15’31?47. Domani saranno entrambi in corsa per una ...