LIVE Universiadi 2023 | 2 agosto in DIRETTA | avanti tutti gli azzurri del nuoto! Tris italiano negli ottavi della spada donne

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.59: SCHERMA – Prima eliminazione per i colori. Alessandra Bozza si ferma ai sedicesimi di finale nellabattuta 15-9 dalla giapponese Terayama 8.54: TIRO A SEGNO – Nella qualificazionePistola ad aria compressa 10m a coppie miste finale sfiorata da Brunella Aria e Michele Palella che hanno superato con il sesto punteggio il primo turno delle qualificazioni e poi hanno chiuso al sesto posto il secondo turno delle qualificazioni, uscendo dalle finali. In finale per l’oro Cina-Repubblica Ceca e in finale per il bronzo Corea e Kazakistan 8.50: ATLETICA – Miglior tempo per l’unico azzurro in gara nella batterie questa mattina, Gabriele Montefalcone che ha conquistato la semifinale dei 400 ostacoli facendo segnare 49?99, primo tempo delle ...