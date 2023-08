(Di mercoledì 2 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale della seconda giornata deidicon. A Berlino spazio ai tabelloni addellee della. Nella giornata di ieri si sono disputati i vari ranking round, con gli azzurri delOlimpico che quest’oggi dovranno inserire necessariamente qualche marcia in più. Qualificazioni in chiaroscuro, ma tuttavia sia l’Italia femminile che quella maschile hanno evitato la Corea del Sud. Il terzetto composto da ...

ORE 17.49 - Pareggia Broh, con un belsul primo palo. ORE 17.44 - Grande gol di Brunori, con una conclusione da fuori area, alta ad incrociare. ORE 17.42 - Partitella a campo ridotto. Neri: ...20' - Il primoin porta dell'Inter è un sinistro dalla lunga distanza di Lautaro, che non impensierisce Donnarumma. 23' - Mkhitaryan ammonito per un'entrata in ritardo su Ugarte a centrocampo. ......area alto 20' prova a scaldare i piedi Lautaro Martinez che piazza dal limite un destro comodamente bloccato a terra da Donnarumma 16' liberato in area Fabian Ruiz ma contrastato al momento del...

LIVE Tiro con l'arco, Mondiali 2023 in DIRETTA: tabellone ad eliminazione diretta per prove a squadre e gara mista a coppie OA Sport

46' - Assegnato un minuto di recupero. 45' - Non riesce il tocco di ritorno di Thuram per Mkhitaryan. 44' - Si riparte col rinvio di Stankovic, quando manca un ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...