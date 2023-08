LIVE Tiro con l’arco | Mondiali 2023 in DIRETTA | azzurri avanti col brivido Ora gli ottavi

(Di mercoledì 2 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAItalia-USA 2-0. Ottimo primo set degli, che si impongono con lo score di 55-54. 10 iniziale di Musolesi, poi tutti 9! ITALIA-USA –maschili ITALIA-OLANDA –femminili 10:54 Nespoli, Musolesi e Paoli sfidano invece gli Stati Uniti di Ellison, Mirich e Williams. 10:53 Esordio per le azzurre, che schierano Andreoli, Rebagliati e Boari. Olanda che risponde con Van der Winkel, Roeffen e Schloesser. 10:51 Glidel tabellone femminile: Corea-Indonesia Gran Bretagna-FranciaItalia-Olanda India-Ucraina Germania-Spagna USA-Taipei Cinese Messico-Giappone Vietnam-Cina 10:50 Questi glidel torneo a squadre maschile: Corea-Brasile India-Francia USA-Italia Indonesia-Germania Cina-Australia Giappone-Taipei ...

Al 50' Leao riapre come aveva chiuso, cioè accelerazione sulla sinistra ea giro: alto. E' ... Ecco tutti gli acquisti ufficiali finora in Serie A CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVEMORTEN ...ORE 17.49 - Pareggia Broh, con un belsul primo palo. ORE 17.44 - Grande gol di Brunori, con una conclusione da fuori area, alta ad incrociare. ORE 17.42 - Partitella a campo ridotto. Neri: ...20' - Il primoin porta dell'Inter è un sinistro dalla lunga distanza di Lautaro, che non impensierisce Donnarumma. 23' - Mkhitaryan ammonito per un'entrata in ritardo su Ugarte a centrocampo. ...

LIVE Tiro con l'arco, Mondiali 2023 in DIRETTA: tabellone ad eliminazione diretta per prove a squadre e gara mista a coppie OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata dei Mondiali di tiro con l'arco 2023. A Berlino spazio ai tabelloni ad eliminazione ...Intervento scomposto di Loftus-Cheek in chiusura su Raphina: l'inglese rimedia il cartellino giallo Ancora corner per il Milan, uscita incerta di Iñaki Peña, ma Leao non riesce ad arrivare sulla ribat ...