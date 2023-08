LIVE – Roma-Farense | amichevole 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Grande attesa per vedere di nuovo all’opera ladi Josè Mourinho. La squadra giallorossa scenderà in campo alle 20:45 di mercoledì 2 agosto ad Albufeira contro il. Dopo aver pareggiato col Braga e battuto l’Estrela Amadora, Dybala e compagni chiudono il ritiro in Portogallo contro la formazione che milita in Primeira Liga. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5(ore 20:45) SportFace.