LIVE Napoli-Girona | 1-1 si va ai rigori

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Segui in diretta ildi: risultato, tabellino, azioni salienti e cronaca dell’amichevole precampionato degli azzurri. NOTIZIE CALCIO. Con il campionato di Serie A che si avvicina, ilè in campo per un’altra amichevole di precampionato, questa volta contro gli spagnoli del. La partita si svolgerà al Teofilo Patini di Castel di Sangro, in Abruzzo, sede della seconda parte del ritiro precampionato del. Problemi per Osimhen Brutte notizie in casa: l’assenza tra i titolari di Osimhen è dovuto a un affaticamento all’adduttore SECONDO TEMPO 90? – S i va ai83? – Di Lorenzo sfiora la magia Il capitano Di Lorenzo stava sfiorando il gol del vantaggio con il tacco dopo l’assist di ...

Ecco tutti i rinnovi più recenti in Italia e in Europa CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVEGIACOMO RASPADORIScadenza nuovo contratto: 2028 NATHAN AKE' Manchester City Scadenza nuovo ...- Segui con noi la diretta testuale di- Girona, seconda amichevole del ritiro abruzzese azzurro. 46 Un solo cambio all'intervallo per Garcia: fuori Lozano e dentro Lobotka. 19:30 - ...Ilscende in campo a Castel di Sangro per la seconda amichevole in Abruzzo, la quarta in questo pre campionato. Questa volta gli avversari sono gli spagnoli del Girona , arrivati decimi nella ...

20:18 - A SORPRESA SI VA AI RIGORI! 90' - L'arbitro concede 2 minuti di recupero. 88' - Bella giocata di Politano che serve Kvaratskhelia che però sbaglia il dai e vai ...LIVE - Segui con noi la diretta testuale di Napoli - Girona, seconda amichevole del ritiro abruzzese azzurro. 46 Un solo cambio all'intervallo per Garcia: fuori Lozano e dentro Lobotka. 19:30 ...