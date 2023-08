LIVE – Napoli-Girona 1-1 | finisce il primo tempo

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Segui con Spazio.it la diretta testuale del match amichevole contro il, il secondo delnel ritiro di Castel Di Sangro dopo la sfida contro l’Hatayspor. Ilscende in campo con ilper il secondo appuntamento in amichevole del ritiro di Castel Di Sangro. Dopo ilimpegno contro l’Hatayspor (finito per 4-0, con doppiette di Osimhen e Simeone, ndr), la formazione di Rudi Garcia avrà modo di mettersi in mostra nella sfida contro gli spagnoli, in cui milita un ex come David Lopez. Assente della sfida Victor Osimhen, che ha accusato un leggero affaticamento muscolare. Di seguito, la diretta testuale del match Le formazioni ufficiali: Gollini; Zanoli, Ostigard, Juan Jesus, Obaretin; Zedadka, Elmas, Folorunsho; Zerbin, Simeone, ...

Ilscende in campo a Castel di Sangro per la seconda amichevole in Abruzzo, la quarta in questo pre campionato. Questa volta gli avversari sono gli spagnoli del Girona , arrivati decimi nella ...Da, il videoracconto di Alessio Gemma. Con una videoscheda di Giulio Ucciero e i sentieri di guerra in video di Gianluca Di Feo. In studio con Gerardo Greco: Francesca Schianchi e Giovanna ...- Segui con noi la diretta testuale di- Girona, seconda amichevole del ritiro abruzzese azzurro. 7 Grande girata di Simeone che trova un altrettanto grande parata di Juan Carlos....

Napoli-Girona amichevole oggi 2 agosto 2023 diretta live Virgilio Sport

23' – Difficoltà evidenti per il Napoli in costruzione: si sente l’assenza contemporanea di Lobotka, Zielinski e Anguissa. Il pallone, finalmente: che trasmette quel senso di allegria per un po’ evapo ...41' - GOOOOOL DEL NAPOLIIII!!! Dagli undici metri si presenta Simeone che calcia forte sotto la traversa alla sinistra del portiere: pareggio degli azzurri. 40' - CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Uno-d ...