LIVE Italia-Sudafrica | Mondiali calcio femminile 2023 in DIRETTA | vincere per gli ottavi | ma potrebbe bastare un pari

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale, si punta il passaggio del turno. La squadrana diè pronta a ribaltare la situazione dopo la sconfitta contro la Svezia, mirando aglidi finale del mondiale. La partita cruciale contro ildeterminerà se l’può avanzare autonomamente o se dipenderà dai risultati della Svezia contro l’Argentina. L’, attualmente seconda con tre punti, punta alla vittoria o al pareggio per qualificarsi. In caso di pareggio, però, la ...