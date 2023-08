LIVE Italia-Sudafrica | Mondiali calcio femminile 2023 in DIRETTA | azzurre in campo dalle 9 00

(Di mercoledì 2 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale, si punta il passaggio del turno. La squadrana diè pronta a ribaltare la situazione dopo la sconfitta contro la Svezia, mirando agli ottavi di finale del mondiale. La partita cruciale contro ildeterminerà se l’può avanzare autonomamente o se dipenderà dai risultati della Svezia contro l’Argentina. L’, attualmente seconda con tre punti, punta alla vittoria o al pareggio per qualificarsi. In caso di pareggio, però, la squadra avrà ...

In caso di passaggio del turno da seconda del gruppo l'troverebbe l'Olanda, che ha vinto il suo girone davanti agli Stati Uniti.WELLINGTON (NUOVA ZELANDA) - Appuntamento con la storia per l'femminile del ct Milena Bertolini : reduci dal pesante tonfo contro la Svezia , le azzurre si giocano la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale contro il Sudafrica (calcio d'inizio ...In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfidasul nostro sito. Le formazioni ufficiali di Sudafrica -SUDAFRICA (4 - 2 - 3 - 1): Swart; Ramalepe, Mbane, Gamede, ...

L'Italia cerca l'obiettivo minimo del nostro Mondiale: gli ottavi. Si qualifica vincendo, o con un pareggio se l'Argentina non vince. Ecco tutte le combinazioni ...