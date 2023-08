LIVE Italia-Sudafrica 2-3 | Mondiali calcio femminile 2023 in DIRETTA | non basta la doppietta di Caruso | le azzurre sono fuori

(Di mercoledì 2 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.15 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 11.13 Amarezza per l’che vadal Mondiale anticipatamente, nonladi. Decisivi svarioni difensivi e un autogol clamoroso di Orsi. Ilpassa meritatamente il turno insieme alla Svezia. Finisce qua,2-3. L’dal Mondiale. 92+10? Ultimo minuto di partita. 92+8?Orsi, dentro Glionna nell’. 92+6? Destro di Giacinti che finisce sul fondo. 92+4?in questo momentodal Mondiale. 90+2? Rete di Kgatlana, ...

A Wellington la terza gara Mondiale delle azzurre, Sudafrica Italia femminile: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Regional Stadium di Wellington l’Italia femminile di Milena Bert ...Sport - Al Regional Stadium di Wellington l'Italia femminile di Milena Bertolini affronta la terza e decisiva gara del gruppo G del Mondiale femminile. Bisogna fare ...