LIVE Italia-Sudafrica 2-2 | Mondiali calcio femminile 2023 in DIRETTA | pareggia Caruso!

(Di mercoledì 2 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA90? Ci saranno ben undici minuti di recupero. 88? Tra due minuti la segnalazione del recupero. 86? Girelli in girata si fa parare il tiro da Swart. 84? Orsi in fase di possesso commetto fallo, partita complicata per il centrale difensivo. 82? L’in questo momento è qualificata. 80? Fuori Caruso e Beccari, dentro Greggi e Cantone nell’. 78? Goooooooooooooooooooooool, Caruso, deviazione vincente dopo un colpo di testa di Girelli,2-2. 76? Si valuta un possibile fuorigioco di Caruso dopo un colpo di testa di Girelli. 74? VAR in corso su un possibile gol dell’. 72? Durante tiene ancora in vita l’, tuffo decisivo sul colpo di testa di Kgatlana. 70? Serve almeno il pareggio ...

WELLINGTON (NUOVA ZELANDA) - Appuntamento con la storia per l'femminile del ct Milena Bertolini : reduci dal pesante tonfo contro la Svezia , le azzurre si giocano la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale contro il Sudafrica (calcio d'inizio ...Mondiale di calcio femminile Wellington (Nuova Zelanda), stadio Sky Stadium, inizio ore 09:00 Sudafrica2 1 Marcatori : Caruso 12' (I); (A) Orsi 32' (S); Magaia 67' (S) Arbitra : Maria Carvajal (CHL) ...... Jovanotti in sedia a rotelle avvisa i fan: "Non posso tornare in" L'incidente di Jova: ... Lorenzo Jovanottiil 23 luglio 2022 durante il suo tour nelle spiagge, il 'Jova Beach Party', a ...

Italia-Sudafrica 2-2 LIVE: pareggio di Caruso Sky Sport

Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri chiudono in bellezza: boom per l'ultima puntata dell'evento musicale dell'estate Ieri sera è andata in onda su Italia ...Le offerte Amazon propongono oggi uno sconto per il notebook MSI Thin GF63 con RTX 4050 che si trova ora al prezzo minimo storico.