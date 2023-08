LIVE Italia-Sudafrica 1-2 | Mondiali calcio femminile 2023 in DIRETTA | rete di Magaia

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA68delconche con il sinistro buca Durante,1-2. 66?pericoloso in attacco, uscita di Durante decisiva. 64? Svezia in vantaggio, l’passerebbe anche con il pareggio. 62? Dentro Bartoli e Girelli, fuori Bonansea e Di Guglielmo nell’. 60? Si comincia a scaldare la panchina azzurra. 58? Durante attenta sulla conclusione di Seoposenwe. 56? Linari salva su un cross pericolosissimo di Kgatlana dalla sinistra. 54? Kgatlana con il sinistro in contropiede manda sull’esterno della. 52? Conclusione di Dragoni che colpisce un difensore del. 50? Boattin su punizione manda alto il ...