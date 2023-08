LIVE Italia-Sudafrica 1-1 | Mondiali calcio femminile 2023 in DIRETTA | punizione alta di Boattin!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA58? Durante attenta sulla conclusione di Seoposenwe. 56? Linari salva su un cross pericolosissimo di Kgatlana dalla sinistra. 54? Kgatlana con il sinistro in contropiede manda sull’esterno della rete. 52? Conclusione di Dragoni che colpisce un difensore del. 50? Boattin sumanda alto il pallone. 48? Fuori Moodaly e dentro Kgoale nel. 46? Inizia il secondo tempo! 09.55che va in vantaggio su rigore con Caruso, poi colpevolmente abbassa il baricentro e crea un clamoroso autogol con Orsi per un passaggio al portiere sbagliato. A tra poco per il secondo tempo! 45+7? Finisce il primo tempo,1-1. 45+6? Ultimo minuto del primo tempo. 45+4? Colpo di testa di Caruso ...