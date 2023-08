... quello di Marcello, storico CT dell'Italia campione del mondo del 2006. L'ex allenatore ha parlato a Tag24 della possibilità di vederevestire la maglia della Juventus ma anche del ...... già non eccitata dalla permanenza di Allegri, è andata nei fumi per la trattativaparallela ... soprattutto dopo risultati negativi, mettendosi a disposizione come fece Marcello. Allegri, ...Poi ho lavorato sempre con: mi ha dato molta esperienza, nel vedere come allena. È uno dei ... Come vede la 'situazione' e altre simili Il calcio è diventato molto, molto professionistico, ...

Lippi: “Lukaku alla Juventus rinforzo importante. Calcio saudita non si fermerà” ItaSportPress

L'ex CT dell'Italia ha parlato del mercato italiano ma anche delle offerte pazze che arrivano dall'Arabia Saudita.L'ex allenatore della Juventus ha detto la sua sulle mosse dei bianconeri in fatto di mercato e si è espresso sulle cifre folli dei sauditi ...