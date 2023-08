L’Inter e le gerarchie difensive | col PSG Inzaghi lancia un altro segnale

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 2 agosto 2023)conclude il Japan Tour battendo 2-1 il PSG (qui gli highlights). Un’amichevole che offre altre spunti interessanti, soprattutto per la difesa nerazzurra. Un reparto in cuifa ulteriore chiarezza su ruoli e. RITORNO ALLE ORIGINI – Al fischio d’inizio di PSG-Inter (1-2) si rivede il reparto difensivo che tante gioie ha regalato nell’ultimo semestre della scorsa stagione. Quello composto da Matteo Darmian a destra, con Francesco Acerbi al centro e Alessandro Bastoni a sinistra. E l’unica differenza rispetto ai mesi scorsi – nuova maglia da trasferta a parte – si deve alla condizione non ancora ottimale di tutti gli elementi. Viene però da chiedersi se saranno ancora loro gli interpreti titolari della retroguardia di Simone. Che nella ripresa contro i parigini scrive un nuovo aggiustamento ...