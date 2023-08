“L’hanno cacciata | Pier Silvio è furioso” GF Vip 8 | scoppia il caso | lui non era d’accordo

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Grandissima delusione per i fedelissimi ammiratori e seguaci di Giulia Salemi. Mesi fa si parlava del fatto che sarebbe quasi sicuramente diventata una degli opinionisti del GF Vip 8, o GF visto che ancora non è chiaro come si chiamerà, mentre invece non ci sarà più. Ora viene a galla il retroscena, è stata? Nessuno si sarebbe potuto immaginare un finale simile per la fidanzata dipaolo Pretelli, la coppia si è conosciuta proprio nella quinta stagione del GF Vip di Alfonso Signorini e Giulia Salemi era già stata in quel di Cinecittà qualche anno prima. Poi il ruolo di inviata social e adesso? Il nulla, silurata da Mediaset. GF Vip 8, pesante retroscena sull’uscita di Giulia Salemi Qualche giorno fa era stata la stessa regina di Twitter, almeno lo è stata fino allo scorso aprile e con un grande riscontro nei telespettatori, ...