In particolare, per il databaseè passato uno smartphone ...dunque che il lancio di Xiaomi 13T e 13T Pro sia ormai dietro'... In aggiunta, il leaker indianoche Xiaomi 13T sarà lanciato in ...Sempre laanche le connessioni disponibili sul nuovo ... Quella ottenuta dallaè solo'ultima delle certificazioni che ...Il tweet, ad opera del noto tipster Evan Blass ,anche le ...dei foldable che gli addetti ai lavori e gli utenti non vedono'... soprattutto dopo le varie certificazioni ottenute (tra le ...

L’FCC ci svela le tre opzioni di memoria e le connettività di Xiaomi 13T Pro TuttoAndroid.net