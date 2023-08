L' ex sindaco di New York e gli avvocati | chi sono i complici del complotto di Trump

Rudy Giuliani - Avvocato diYork, 79 anni, italoamericano cresciuto a Brooklyn, ex procuratore distrettuale, exdal pugno duro nella City dal '94 al 2001. Nell'atto di incriminazione del ...... di cui fanno parte prestigiosi architetti, designer e professori della Columbia University di... IlGaetano ci racconta un aneddoto che rende bene l'idea. Quando questi studiosi hanno avuto ..."Situazione grave" Nemmeno ilEric Adams ha saputo dare tempistiche, limitandosi a ribadire ...York è attualmente alle prese con un numero record di 100.000 persone senzatetto, di cui più ...

Calano le denunce per i topi a New York, brinda il sindaco Agenzia ANSA

Oltre a Trump, nei guai potrebbero finire alcuni dei suoi più vicini collaboratori, tra i quali l'ex sindaco di New York e suo ex avvocato, Rudy Giuliani, e altre cinque persone della sua cerchia.(ANSA) - NEW YORK, 02 AGO - Il petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,57% a 81,83 dollari al barile. (ANSA).