Guerra e paura: le guardie di frontiera lettoni hanno iniziato ad addestraretask force speciale per contrastare la minaccia costituita dalla presenza dei combattenti Wagner in Bielorussia. Guntis Pujats, capo della Guardia di frontiera lettone, ha dichiarato ai media ...... Portogallo, Cechia, Lituania, Slovenia e. E' quanto rileva Eurostat Mentre i giovani hanno segnalato quote molto elevate di uso quotidiano di Internet in ogni paese, c'è statamaggiore ...... lontanissima dai paesi del nord Europa e al di sotto di Cipro,, Polonia e Slovacchia. Per ...della riforma è stato il passaggio della corporate tax (paragonabile alla nostra Ires) da...

Lettonia: una task force per contrastare la minaccia della Wagner Globalist.it

Le Guerra e paura: le guardie di frontiera lettoni hanno iniziato ad addestrare una task force speciale per contrastare la minaccia costituita dalla presenza dei combattenti Wagner in Bielorussia."L'ideologia di destra che si può riassumere così: se sei ricco sei meritevole di supporto, se sei povero la colpa è tua" ...