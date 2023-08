L’estate di Camila Cabello attraverso i suoi look | le ispirazioni

(Di mercoledì 2 agosto 2023)è abituata a catturare l’attenzione, non soltanto sul palcoscenico quando impugna un microfono, ma anche sul red carpet quando sfoggia iabbaglianti. Ripercorriamo la sua estateoutfit e ipiù belli degli ultimi anni sul tappeto rosso. Quando il nome disi avvicina a quello di Shawn Mendes, i fan trattengono il fiato nella speranza di ricevere buone notizie. Com’è accaduto poco tempo fa, quando la coppia ha mostrato un riavvicinamento durato troppo poco. Infatti il ritorno di fiamma non ha avuto vita lunga e i due sono tornati ad essere ex. La cantante cubana, seguitissima anche sui social, aveva ritrovato l’ex fidanzato al Coachella Festival ed erano stati avvistati ...

...mostrate in tutta la loro bellezza naturale Arrow Salma Hayek'...Bieber Niente latte make - up - il tormentone trucco dell'...Cabello La cantante, senza filtri e trucchi, catturata in un ...... inglese multietnica, ne ha appena 20, mentre'italiana a ... Anche perchéprecede in classifica una star globale come Serena ... Speriamo di rivederla presto in campo nell'sul cemento ...'olandese invece, continua la suada sogno e dopo i ... continua la suada sogno e dopo i titoli all'ITF de'Aia e al ... Esce dalla top50Giorgi ( - 1, n.51). Nelle posizioni alle ...