Leishmaniosi nel cane | cosa sapere per proteggerlo

Leggi su dilei

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Laè una?malattia parassitaria provocata dal protozoo della Leishmania Donovani Infantum, particolarmente difficile da diagnosticare e da curare. Non esiste infatti un farmaco in grado di debellare totalmente dall’organismo delil parassita, per questo?prevenire l’infezione?(e conoscerla) è fondamentale. Vediamo insieme come proteggere il nostro pet. Cos’è e come funziona laLaè un’infezione di tipo parassitario molto pericolosa per il. Si trasmette tramite la?puntura dei pappataci?e si manifesta con numerosi sintomi che possono essere più o meno gravi a seconda dei casi. Il responsabile della patologia è il Leishmania Infantum, un parassita che fa parte della famiglia dei protozoi. I vettori, ossia gli elementi che consentono la trasmissione ...