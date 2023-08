Lega Serie A dona a AGCOM piattaforma per bloccare siti pirata in 30 minuti

MILANO " LaA rende noto di seguito gli impianti sportivi dove si svolge l'attività interna ufficiale della Società diA TIM nella stagione sportiva 2023/2024. Atalanta B. C. Bergamo Gewiss ...LadiA ha ufficializzato gli impianti per tutte le venti squadre del campionato diA : ben nove non avranno presente il sistema di riscaldamento del prato, utile soprattutto nei ...Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. LadiA ha reso noto il depisito del contratto di Gonçalinho, nuovo calciatore della Primavera del Genoa. Il centrocampista offensivo proviene dal Belenenses con la formula del prestito con ...Come si legge su “La Repubblica” arriva una vera e propria stretta contro la pirateria. Dopo l’approvazione all’unanimità della legge in Camera e Senato e le modifiche, anche qui con voti tutti favore ...Il San Donato Tavarnelle continua la propria campagna acquisti in vista del campionato di Serie D. La società gialloblu ha comunicato di aver tesserato i centrocampisti Leonardo Borghi e Matteo Calama ...