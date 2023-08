Leclerc via dalla Ferrari | l’annuncio taglia le gambe ai tifosi

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 2 agosto 2023)circa il futuro del campione Charlesinsmorza l’entusiasmo dei suoi sostenitori e apre a delle prospettive molto incerte: le dichiarazioni in pubblico. È indubbio che, al momento, i risultati che riporta la SF-23 non siano entusiasmanti. Il cammino dellain questa stagione è stato eccessivamente altalenante e la grande delusione è aver visto come la vettura non collimi con il suo pilota, Charles. Non sembra essere stata realizzata sulle sue capacità e ciò compromette la complicità del monegasco con la casa automobilistica del Cavallino Rampante. Ma di chi sono le colpe? Le distribuisce fra le parti Leo Turrini, memoria storica della ‘Formula 1’ e opinionista del tema per ‘SKY’. Secondo il giornalista, il progetto della SF-23 non è stato “azzeccato” e in ...