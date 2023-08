Lecce | Hjulmand riflette sull'ipotesi Sporting | le ultime

1 Morteme lo Sporting hanno trovato un accordo di massima per un contratto da 5 anni. Lo scrive Record secondo cui i giallorossi ora avrebbero sparato alto per il prezzo del centrocampista: 15 ...Al momentonon è un'idea di mercato rossonera, ma l'eventuale partenza di Krunic, corteggiato dal Fenerbahce, potrebbe cambiare le carte in tavola. E il Milan col, leggi alla voce ...Commenta per primo Se parte Rade Krunic il primo nome per sostituirlo è quello di Morten. Secondo la Gazzetta dello Sport c'è già stato un contatto fra il Milan e ilcon i salentini che hanno fissato in 20 milioni di euro la valutazione del cartellino.

Milan, la richiesta del Lecce per Hjulmand | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Pedullà: "Rilancio per Ricci e chieste informazioni per Hjulmand..." - Noi Biancocelesti ...Tutto all'improvviso. Dopo i saluti di Milinkovic e l'arrivo di Castellanos il calciomercato della Lazio sembrava essere in un preoccupante stallo, oggi invece c'è stata una ...