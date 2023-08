Le star vanno in vacanza | il loro stile no I migliori look da spiaggia 2023

Leggi su amica

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Un po’ dise la meritano tutti, persino le. Volate in mete esclusive, alcune anche in Italia, a non prendersi mai una pausa è il. Curatissimo in ogni dettaglio, anche ino in barca, glinonin ferie e regalano spunti diper outfit vip mare da copiare. Tra chi punta sul minimalismo chic e chi si agghinda anche per un bagno in mare, le ispirazioni sono per tutti i gusti e tutti i tipi di vacanze. Da Jennifer Lopez a Gigi Hadid passando per Kendall Jenner, Alexa Chung e molte altre. Come si vestono le celebrity in? Alcune delle mise più belle dell’estate ...