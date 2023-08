Le sfide di Myrta Merlino | «Con Matano siamo amici | mi ha dato anche delle dritte professionali D’Urso? Spero rimanga»

(Di mercoledì 2 agosto 2023)è al lavoro per quello che sarà “il nostro Pomeriggio Cinque”, che da settembre la vedrà padrona di casa. Per lei sarà una sfida nella sfida, a cominciare da quella con Alberto, da diverse stagioni leader con La Vita in Diretta. Tra i due, però, sembra esserci una totale armonia: “Il primo messaggino, una volta uscita la notizia del mio approdo a Canale 5, è arrivato proprio da lui.“ dichiara la conduttrice a Chi., tra l’altro, sono due habitué di Pantelleria e proprio in uno dei loro ultimi viaggi sull’isola siciliana hanno avuto modo di incontrarsi e parlare di quel che accadrà a settembre, quando saranno l’una contro l’altro in tv: “Ci...

Merlino sbarca in Mediaset dopo dodici anni di conduzione dell' Aria che tira, in onda tutte ... Abbiamo davanticiclopiche, dal cambiamento climatico alla guerra, fino a cose concrete, come ...Da settembre inizia un percorso differente', parola diMerlino. In arrivo da La7, è il nuovo ... Abbiamo davanticiclopiche, dal cambiamento climatico alla guerra, fino a cose concrete, come ...Abbiamo davanticiclopiche, dal cambiamento climatico alla guerra, fino a cose concrete, come ...ha le idee chiare. Basta infotainment: "Prendo alla lettera l'indicazione di Piersilvio: è l'...

Le sfide di Myrta Merlino: «Con Matano siamo amici, mi ha dato anche delle dritte professionali. D’Urso Spero DavideMaggio.it

Myrta Merlino è al lavoro per quello che sarà “il nostro Pomeriggio Cinque”, che da settembre la vedrà padrona di casa. Per lei sarà una sfida nella sfida, a cominciare da quella con Alberto Matano, d ...Una sfida che mi appassiona. Il nostro sarà un rotocalco con tante sfaccettature e tutti i colori della vita". La casalinga di voghera "I vertici Mediaset hanno intercettato il vento di una nuova ...