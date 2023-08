Le Relazioni Difettose – «Narcisa | inesperta | un po’ vigliacca | non trovo l’Amore»

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Cara Ester, Credo di essere sul punto di porti una questione un po’ troppo generale, ma ci provo lo stesso. Ho superato i trent’anni e non mi sono mai fidanzata, un po’ perché non ci pensavo e un po’ perché nessuno mi sembrava mai abbastanza. Non che io abbia doti tali da pretendere eccezionalità, ma essermi sorbita sin da bimbetta litri e litri di melensità via libri e via cinema mi ha fatto immaginare che ledebbano essere chissà che, e l’amato anche. L’Amore romantico e il tempo perso Indottrinata sull’amore romantico, ho perso tempo, senza accorgermi che le mie aspettative erano sbagliate e, francamente, un po’ cretine. Un po’ mi dispiace ma nemmeno me ne faccio un cruccio, nel frattempo ho fatto altro. Ora però, che grazie alla saggezza e al disincanto degli anni ho decostruito le mie fantasie da mitomane, ora che magari, ma sí ...