Le nuove formulazioni Q8 Hi Perform per una mobilità più sostenibile

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 agosto 2023) (Adnkronos) - Milano, 2 Agosto 2023. In un'epoca storica come quella attuale, dove si punta sempre più spesso alla riduzione delle emissioni e del carbon footprint, anche il settore dei carburanti si sta adeguando. Condividendo l'obiettivo della decarbonizzazione dei trasporti e certi del ruolo del mix di fonti sostenibili per garantire la sicurezza energetica del Paese, Q8 presenta leinnovativeQ8 Hi. Q8 Hi: quali sono le sue caratteristiche? La gamma di prodotti Q8 Hipresenta due soluzioni distinte: da un lato la benzina prestazionale Q8 Hi100 Ottani, dall'altro Q8 HiDiesel. Quali sono le rispettive caratteristiche? Il primo, si contraddistingue per l'utilizzo di alcune componenti rinnovabili (più del ...