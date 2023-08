Lazio | Sarri vuole un terzino del Napoli

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Lacerca unsinistro sul mercato. Luca Pellegrini della Juventus è vicino al Nizza, in alternativa ci sono Valeri (Cremonese)...

Il comunicato dellaFrae Lotito è andato in scena un vertice al seguito del quale laha pubblicato un comunicato ufficiale in cui sottolinea che tecnico e presidente remano insieme ...In caso di partenza, latornerebbe su Piotr Zielinski del Napoli, mezzala più volte chiesta dain questa sessione di mercato'.1 Ecco l'accelerazione cheaspettava sul mercato. Dopo i colloqui dell'altra sera tra il tecnico e Lotito , laè pronta a chiudere tre colpi. Il più vicino è Kamada , svincolato dall'Eintracht, con il quale è stato ...

Due allenamenti saltati, una storia Instagram polemica, adesso niente volo per Birmingham, sede dell’amichevole che domani sera contro l’Aston Villa. Tre indizi fanno una prova: Luis Alberto è diventa ...In casa Lazio la situazione resta difficile nonostante il comunicato sulla sintonia Lotito-Sarri: Luis Alberto si è 'ammutinato', di nuovo ...