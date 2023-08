Lazio | Sarri ora aspetta rinforzi | sempre più vicino il colpo Bonucci | per il centrocampo avanza Paredes

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Non è stata finora un’estate serena in casa. Dopo il secondo posto dello scorso anno, mistervaper...

Daichi Kamada è ad un passo dal diventare un giocatore della. Dopo essere stato vicinissimo ... In una sola giornata infatti la squadra diha di fatti concluso un doppio colpo. Prima di ...Pallone Serie A (LaPresse) - Calciomercato.itLaè intervenuta con un comunicato ufficiale per smentire la rottura tra Lotito e, parlando di unione di intenti tra presidente e allenatore. ...Primo test di un certo livello per ladi Maurizio, che giovedì 3 agosto sfiderà in amichevole l'Aston Villa, squadra rivelazione della scorsa stagione in Premier. I biancocelsti arrivano alla sfida dopo le vittorie su Primorje,...

Dopo l'avvicinamento di ieri, la Lazio vuole a tutti i costi Daichi Kamada, trequartista giapponese che ha lasciato l'Eintracht Francoforte lo scorso 30 giugno. Dopo il confronto tra Lotito e Sarri, l ...Il centrocampista giapponese, accostato ripetutamente alla Roma e trattato dal Milan, è pronto a firmare un contratto di due anni con opzione per il terzo ...