Lazio-Ricci | Lotito mette sul tavolo una cifra importante

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Lasi muove con importanza per Samuele, una delle precise richieste di Sarri per rinforzare il centrocampo Lasi muove con importanza per Samuele, una delle precise richieste di Sarri per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riportato da Tuttosport,si sarebbe mossondo sul piatto una: 20 milioni più 3 di bonus, ma Cairo ne vuole 30.